Le constructeur japonais Toyota publie sur la toile les images de son dernier concept. Et non, il ne s'agit pas d'une énième voiture autonome électrique avec volant rétractable et système de divertissement à la carte. La firme nippone s'intéresse cette fois au bien être avec un petit siège étonnant.

L'idée -pas si nouvelle- consiste à rendre actif les travailleurs sédentaires installés devant un bureau toute la journée. Comme le montre la vidéo en 3D partagée via différents canaux, le prototype assez simple techniquement prend la forme d'une assise moelleuse montée sur trois supports en rotation perpétuelle sur un disque motorisé lui-même fixé à une plateforme.

L'objectif du bien-être au travail

L'ensemble promet via un mouvement très lent l'adoption d'une posture corrigée en permanence par l'occupant. Cela évite ainsi les douleurs dorsales de la position prolongée des chaises de bureau standards tout en musclant.

Toyota prépare un siège pour muscler les travailleurs sédentaires

Des muscles relâchés puis à l'effort sans que cela ne soit perceptible

Car oui, cette assise offre d'après Toyota un effort sur la durée semblable à une séance de sport intense. D'après les ingénieurs, elle permet de dynamiser les muscles internes dans la région pelvienne dans une moindre mesure le reste du corps. Un produit prometteur qui peut-être se trouvera sa voie dans les open spaces des bureaux du monde entier. Et pourquoi pas dans une voiture ?