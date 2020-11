Toyota ProAce Verso : une version électrique

Suite logique. Comme ses cousins techniques (Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life et Peugeot Traveller), le Toyota ProAce Verso est décliné en électrique. La fiche technique est donc sans surprise.

Le moteur développe 136 ch, comme sur une e-208. Sauf qu'on a ici un engin familial qui embarque de 7 à 9 personnes ! Mais pour Toyota, les performances "correspondent aux attentes des clients potentiels". La vitesse maxi est limitée à 130 km/h.

Deux tailles de batterie seront proposées : 50 et 75 kWh. La première permet une autonomie WLTP de 230 km. Avec la deuxième, c'est 330 km. De quoi couvrir les besoins du quotidien, mais ce sera compliqué de partir en week-end et vacances en famille. Or, c'est un peu le but de ce genre de grand véhicule. Toutefois, toutes les versions ont en série un chargeur embarqué monophasé de 11 kW. Lorsque le véhicule est branché une station de charge de 100 kW, la batterie de 75 kWh peut être chargée en 45 minutes environ.

La batterie est logée sous le véhicule. Il n'y a donc pas de changement pour les volumes intérieurs. Le ProAce électrique sera disponible en deux longueurs, avec des volumes de coffre respectifs de 280, 640 et 1 060 litres (avec tous les sièges en place).

Sur le plan esthétique, rien ne change, à part des logos. À bord, l'instrumentation est revue pour intégrer les affichages propres à l'électrique. Les carnets de commandes seront ouverts en décembre, pour des livraisons qui commenceront en mars 2021.