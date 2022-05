Toyota reste prudent malgré des bénéfices records

Dévoilé à travers un communiqué, le bénéfice net annuel réalisé en 2021-2022 par Toyota s’élève à 20,7 milliards €, soit une augmentation de 26,9 %.

Si les résultats des mois écoulés sont positifs, Toyota, par la voix de son responsable de la communication, Jun Nagata, reste prudent : « La reprise mondiale post-Covid va être un gros facteur positif, mais les prix des matières premières flambent et l'inflation dans de nombreuses régions du monde va avoir un impact. » Toyota prévoit notamment une hausse sans précédent des coûts des matières premières, mais aussi des frais de transport, la faute à la crise sanitaire qui s’éternise en Chine, mais aussi au conflit en Ukraine.

Si la Russie n’est qu’un marché modeste pour Toyota en termes de volume de ventes de véhicules, la guerre et les sanctions internationales devraient faire flamber le prix de l’énergie et des matières premières, rendant le marché européen incertain, selon Toyota.

Malgré les difficultés rencontrées, le groupe Toyota a donc généré un chiffre d’affaires record lors de l’exercice 2021-2022, arrêté le 31 mars dernier. Avec 228,3 milliards €, celui-ci est même en progression de 15,3 %.

Cela s’explique notamment par des ventes en hausse de 17,6 % en Amérique du Nord, principal marché de la marque, mais aussi une progression de 23,4 % en Europe, et de 29,4 % en Asie (hors Japon). Pour 2022-2023, Toyota mise sur une progression de l’ordre de 5,2 % de ses ventes mondiales, en comptant écouler plus de 10 millions de véhicules, en incluant les filiales Daihatsu et Hino.