Transformez votre Suzuki Jimny en légende du rallye

Le Suzuki Jimny n’a pas d’équivalent dans le monde automobile. Pourtant récent, il offre des sensations de conduite digne des années 90, ses suspensions n’ont aucune considération pour le bien-être des passagers et ses rejets de CO2 n’ont rien d’ « éco-friendly ». En revanche, il possède une bouille hyper craquante, prenant des airs de Mercedes Classe G.

D’ailleurs, certains n’ont pas hésité à l’équiper d’échappements latéraux, de clignotants perchés sur les ailes avant, et même d’une calandre ornée de l’étoile. La société nippone DAMD présentera au prochain salon de Tokyo, qui aura lieu du 12 au 14 janvier 2024, une vision différente du Jimny, mais très attirante.

En effet, l’idée est de s’éloigner du franchisseur pour se grimer en star du rallye, et pas n’importe lesquelles puisqu’il s’agit des Lancia Delta Intégrale et Renault 5 Turbo.

Evidemment, les proportions du Jimny restent inchangées, mais l’effet est réussi. N’importe quel passionné d’automobile reconnaît au premier coup d’œil la référence. Pour la Lancia, les quatre optiques et la calandre sont les éléments les plus ressemblants. Néanmoins, les antibrouillards, le drapeau italien courant sur le capot ou encore le pavillon, le becquet de toit, presque vertical, et les jantes OZ complètent fidèlement l’ensemble. Par ailleurs, on devine à l’intérieur des sièges de type baquet.

Le second kit s’attaque également à une légende de vivante, avec laquelle Jean Ragnotti nous a régalés dans les années 80. Il y a tout d’abord cette teinte bleue et le sticker « turbo » apposé sur les portes latérales. Comme pour le Jimny Delta, DAMD a réussi à concevoir une partie avant reconnaissable immédiatement. La calandre pleine en partie haute et la forme des optiques sont saisissantes, de même que le bouclier et les antibrouillards. La société est même allée jusqu’à apposer un petit logo en forme de losange. Pour ne rien gâcher, les jantes OZ et les ailes élargies font partie de la panoplie.

DAMD n’a pas encore communiqué ses prix, mais on peut s’attendre à un tarif compris entre 3 000 et 6 000 €.

Si vous n’êtes pas fan de la Delta Intégrale ou de la R5 Turbo, sachez que le kit « little G » est disponible en plusieurs versions. DAMD travaille avec une antenne en Belgique pour faciliter la distribution en Europe (Europe Automotive Distribution).