Uber s'appuie sur Hyundai pour passer à l'électrique

Uber entame sa révolution verte comme le fait l'industrie automobile. L'entreprise américaine a en effet annoncé il y a quelques jours vouloir devenir une plateforme "zéro émission" d'ici 2030. Une initiative qui a fait réagir la concurrence, puisque le spécialiste du VTC, Free Now, a également confirmé vouloir passer à une flotte sans émission.

Pour y parvenir, il faudra cependant convaincre les chauffeurs (qui ne sont pas salariés, rappelons-le...) d'opter pour des véhicules électriques. Puisqu'une large partie des courses des VTC se font dans les grandes villes, l'autonomie ne devrait pas être un gros problème si les chauffeurs choisissent des modèles dotés de batteries suffisantes.

Et justement, Uber a signé un partenariat avec Hyundai qui va permettre aux chauffeurs d'acheter des véhicules électriques de la marque à des tarifs préférentiels. Pour Hyundai, cet accord est très intéressant puisqu'il pourrait permettre à la marque d'immatriculer un plus grand nombre de véhicules zéro émission en France et de faire baisser sa moyenne de CO2. Et pour Uber, c'est excellent pour l'image, même si le géant n'aura de toute façon guère le choix : à moyen terme, les véhicules à moteurs à combustion seront probablement bannis des grandes villes.