Uber va offrir le bonus écologique à ses chauffeurs

Les règles du bonus écologique français pour l’achat d’une voiture électrique neuve viennent de changer. Non seulement il a baissé à 4 000€ pour la majorité des particuliers français, mais il a carrément disparu pour les professionnels qui achètent un véhicule électrique neuf (alors qu’il était d’un montant de 3 000€ pour eux en 2023).

Sachant que ses chauffeurs « indépendants » roulant en voiture électrique comptaient largement sur ce bonus écologique pour rentabiliser le mieux possible leur activité (et que la moitié d’entre eux fonctionnent en « personne morale » et sont concernés par cette suppression), la société de transport à la personne Uber a décidé de leur offrir le montant du bonus écologique de 3 000€ en guise de coup de pouce.

3 000€ de recharge offerts

Pour cela, Uber offrira le prix de la recharge à ses chauffeurs roulant en voiture électrique jusqu’à 3 000€ (ceux dont la structure professionnelle ne leur permet pas de profiter du bonus écologique 2024 réservé aux particuliers).

Rappelons au passage que les chauffeurs VTC ne peuvent pas non plus profiter des aides locales comme celles de la Région Ile-de-France d’un montant de 6 000€, car cette dernière n’est valable que pour de petits véhicules électriques produits en France (peu compatibles avec leur activité en raison de leur taille et de leur autonomie réduite). Paris offre pourtant bien une aide de 6 000€ pour les professionnels du transport roulant en voiture électrique, mais uniquement les taxis.

D’après les journalistes de La Tribune, les chauffeurs travaillant pour Uber vivent en grande majorité dans des immeubles et n’ont donc aucun accès à la charge à domicile. Pouvoir garder des frais de charge assez bas dans les bornes publiques (y compris celles à haute puissance) représente donc un point important pour ces professionnels. Sachant que Uber veut pousser à l’électrification de son parc, la société n’a donc pas d’autres choix que de les aider un minimum.