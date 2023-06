Un classement des meilleures marques automobiles électriques

L’ICCT (International Council on Clean Transportation) est une ONG qui s’intéresse à l’analyse technique et rapporte ses travaux à différentes autorités de réglementation environnementale. Elle vient d’étudier en profondeur le marché automobile mondial tel qu’il était en 2022 avec un but précis : dresser un classement des constructeurs les plus à la pointe en matière d’électrification et ceux qui, au contraire, ont encore du travail à faire pour se convertir à cette technologie. Pour cela, elle passe en revue différents paramètres comme le pourcentage de voitures électriques vendues, l’étendue des gammes de modèles proposés, la consommation des voitures électriques, leur vitesse de charge maximale, leur autonomie, l’utilisation éventuelle d’énergies renouvelables pour leur construction, la teneur de leurs batteries en matériaux recyclés (ainsi que leur recyclabilité) et quelques paramètres financiers.

De cette étude, c’est la marque Tesla qui sort gagnante avec un score général de 83 (sur un maximum de 100 possible) devant les Chinois de Byd et leur score de 73. Ces deux marques arrivent loin devant le groupe qui va de BMW (score de 56) jusqu’à Chang’an (score de 36), qui comprend aussi Volkswagen (53), Stellantis (50), Renault (47) ou encore Hyundai-Kia (38).

Les constructeurs japonais à la traîne

Toujours d’après ce classement de l’ICCT, les constructeurs japonais sont les plus mal notés avec des scores qui vont de 30 pour Toyota jusqu’à 0 pour Suzuki. Il faut dire que cette dernière marque ne commercialise actuellement aucun véhicule électrique mais uniquement un modèle hybride rechargeable en plus d’hybrides simples et de modèles à l’électrification légère. Les choses vont beaucoup changer dans les années à venir pour ces constructeurs japonais puisque la plupart d’entre eux ont de vastes plans d’électrification, y compris chez Suzuki. Ce classement de l’ICCT pourra sans doute être critiqué pour son intérêt ou sa méthodologie, mais il a au moins le mérite de rappeler quelles sont les marques qui favorisent déjà l’électrification dans leur fonctionnement actuel.