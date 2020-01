Un coupé Mazda en préparation mais sans moteur rotatif

Nos confrères de la publication américaine Jalopnik rapportent en ligne des informations à propos de la future Mazda RX-9. D'après leurs dires, le constructeur japonais Mazda profitera de son centenaire en 2020 pour dévoiler la nouvelle génération de son iconique coupé sportif. Après cette annonce qui fera bondir de joie les fans des anciens modèles, en voici une moins enthousiasmante : le rotatif ne sera plus de la partie.

Le média d'outre-Atlantique affirme en effet que le véhicule en question abandonnera le célèbre moteur Wankel pour une solution plus conventionnelle. Une version évoluée du moteur Skyactiv dotée de six cylindres en ligne se logera d'après les rumeurs sous son capot. Exit donc la sonorité si particulière des blocs des 13B ancestraux. Autre information : un turbo se chargera de la suralimentation de cette mécanique estimée à 3,0l de cylindrée. De quoi délivrer au sol entre 350 chevaux et 400 chevaux.

Reste à espérer que la firme nippone conserve en revanche le design très réussi de l'étude de salon RX-Vision. Une précédente rumeur datée de septembre 2019 évoquait pour rappel pour ce modèle l'adoption d'un "six en ligne" mais appuyé cette fois par de l'hybridation légère 48V. La patience doit être de mise. 2020 ne fait que commencer.