Un des premiers grands rassemblements de Tesla en Europe

La ville de Fulda, non loin de Francfort, va accueillir le 13 juin prochain, l'un des premiers gros rassemblements de voitures électriques en Europe, et plus particulièrement de Tesla. Le "Voltfever" leur sera tout spécialement destiné, et l'ATU (plus grande chaîne d'ateliers garagistes en Allemagne) ainsi que Michelin seront partenaires de l’évènement, notamment pour proposer des services et des produits aux propriétaires de Tesla.

Entre 500 et 1000 Tesla sont attendues à Fuldra à la Voltfever selon les organisateurs, ce qui en ferait l'un des plus gros rassemblements à date de Tesla. Une sorte de "pique-nique Dacia" de la voiture électrique qui ouvre la voie, surtout, à de nouvelles voies commerciales pour les équipementiers et industriels de l'automobile.

Si les voitures électriques sont dispensées de vidange, elles ont besoin de freins, d'accessoires et de pneumatiques comme les autres. C'est aussi un signe historique de changement pour ATU, qui explique compter plus de 1000 clients Tesla dans sa base de données, et s'ouvrir, petit à petit, à la mobilité électrique.