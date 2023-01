Un étrange monospace Audi aux freins Porsche à vendre

Audi a tenté une fois de commercialiser un monospace, le petit A2 vendu entre 2000 et 2005. Compte tenu de l’échec retentissant de ce véhicule fort d’un châssis en aluminium et d’une conception sophistiquée, la marque aux anneaux n’a jamais retenté l’expérience. Alors, comment expliquer l’existence de ce grand monospace bleu dont le style évoque furieusement celui des productions de la marque d’Ingolstadt ?

Rien à voir avec un prototype officiel, on doit cet engin à un particulier aux Pays-Bas qui a décidé de transformer un Seat Alhambra en Audi. Pour cela, il l’a affublé d’une calandre et de feux avant d’Audi Q5 d’ancienne génération, mais aussi des feux arrière qui vont avec. Il faut reconnaître un certain sérieux dans ce travail dont les ajustements paraissent bien faits et la présentation paraît même crédible. Notez que d’après son vendeur, l’engin bénéficie de disques, étriers et plaquettes de frein Porsche !

6000€

Si vous rêvez d’un grand monospace Audi, pas besoin de vider votre compte en banque : le véhicule est actuellement en vente sur Facebook au prix de 6000€. Enfin, ça fait peut-être un peu cher pour un vieux monospace trafiqué dont on ne connaît rien de l’état mécanique…