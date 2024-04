Un festival pour le centenaire de l'Autodrome de Linas-Montlhéry 

Depuis son ouverture en 1924, l'Autodrome de Linas-Montlhéry a été le théâtre de courses et championnats mémorables mettant en scène bolides classiques, voitures de compétition modernes et motos de toutes époques.

Pour célébrer les cent ans de ce circuit situé dans l’Essonne (91), au sud de Paris, l’organisme UTAC qui en est propriétaire organise un Festival du Centenaire du 12 et 13 octobre 2024. Les visiteurs pourront admirer six plateaux de roulages, datant de 1924 aux années 2020 :

Trois plateaux seront dédiés aux véhicules d'avant-guerre… plusieurs modèles d’exception seront présents et notamment une Talbot-Lago T150C de 1937, un des fleurons de l'automobile française, mais également de nombreuses Bugatti réunies autour de la mythique Type 37A.

Trois plateaux rendront hommage aux courses qui se sont déroulées de la réouverture du circuit, en 1947, à aujourd’hui :

-Le plateau "1 000 km de Paris" : célèbre course du circuit de Linas-Montlhéry de 1956 à 1995, les 1000 km de Paris ont vu concourir grands pilotes et voitures d’exception, dont certaines seront présentes pour ce festival comme les Porsche 917 K (1969) et 910 (1976).

-Le plateau "fifties et sixties" : les années 1950 et 1960 ayant marqué un tournant dans l’histoire de l’automobile, un plateau leur rendra hommage, avec en guest stars une Alfa Romeo Giulia Zagato Coda Tronca (1963), une Deutsch-Bonnet HBR5 à moteur Panhard (1956) et, côté moto, une Ducati 250 Compétition (1969).

-Le plateau "youngtimers" : un regroupement dédié aux futurs collectors des années 1980 et 1990 accueillera des sportives telles que la Ford Capri 2.8 de 1982 qui a couru au Championnat d’Europe de Tourisme (ETCC), ainsi qu’une Porsche 928 S4 de 1988, entre autres.

Enfin, un dernier plateau sera constitué uniquement de supercars, parmi lesquels l’Alpine A110R Le Mans (2024) et une Mercedes-AMG GTR de 2018, entre autres.

Tarifs :

Pack Piste Auto week-end comprenant deux billets d’accès, un emplacement voiture dans les paddocks, un parking voiture à l'intérieur de L'autodrome + un parking remorque, sessions de roulage deux jours avec assurance RC piste : 500 €

Pack Parade Clubs & Collectionneurs comprenant deux billets d'accès, un emplacement voiture au sein de l'événement, accès à la parade : 90 € pour 1 jour / 160 € le week-end

Billet Visiteur :

Adulte - 1 Jour : 30 € / Week-end : 50 € .

Ado de 12 à 17 ans - 1 Jour : 10 € / Week-end : 20 €

Enfant moins de 12 ans : gratuit

Accès à la billeterie avec ce lien

Contact : publicevents.fr@utac.com