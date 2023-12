Un joli cadeau de Noël pour Jean-Eric Vergne

Donner à ses pilotes une version exclusive d'un modèle n'est pas quelque chose de nouveau puisque cela a été fait récemment par Alpine avec Fernando Alonso ou même il y a quelques mois avec ses pilotes officiels Esteban Ocon et Pierre Gasly. Aujourd'hui, c'est au tour de DS avec son pilote fétiche Jean-Eric Vergne.

Ce dernier ainsi échangé son DS 7 Hybrid 225 ch contre un tout nouveau DS 7 Hybrid 360 ch personnalisé pour l'occasion. Ainsi, celui-ci se caractérise avant tout par une teinte spécifique se démarquant par sa couleur bi-ton gris satiné - inédit - sur l'avant, puis gris laqué sur l'arrière, le tout associé à un noir laqué qui s’étend du pavillon jusqu’au capot. Le passage des deux gris s'effectue par une sorte de dégradé par bandes.

La personnalisation s’applique également aux rétroviseurs extérieurs avec le même traitement bi-ton et bi matière entre le gris et le noir, le satiné et le laqué. Enfin, dernier détail, le badge de capot arbore désormais le logo « JEV » ainsi qu’un rappel « JEV 25 » (son numéro de course qui fait référence à sa date d’anniversaire) sur les portes avant.

Aucune modification au niveau de la partie mécanique. Cette Ds 7 360 ch reste la déclinaison la plus sportive de la gamme. Sa puissance de 360 ch est délivrée par l'association entre deux moteurs essence et un bloc électrique. De quoi lui permettre de rouler en tout électrique pendant 57 km mais aussi d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,6 s.