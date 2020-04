Un Land Rover Defender animé par la mécanique d'une Tesla

Le choix est aujourd'hui assez maigre lorsqu'il s'agit de signer pour un 4x4 électrique. En attendant les lancements des Tesla Cybertruck et Rivian R1T et R1S, voici une alternative tout aussi séduisante. Cerise sur le gâteau, cette dernière exploite comme base un véhicule de caractère : le Land Rover Defender d'ancienne génération.

Le préparateur américain basé en Floride E.C.D. Automotive Design propose de greffer au baroudeur britannique -en partenariat avec l'Anglais Electric Classic Cars- une mécanique de Tesla Model S et sa batterie de 100 kWh . La fiche technique indique que le véhicule surélevé est capable de parcourir dans cette configuration un peu plus de 350 kilomètres. E.C.D. Automotive Design promet en outre un 0 à 100 km/h abattu en 5 secondes seulement et une fiabilité de premier plan.

Les tarifs de ce Land Rover Defender électrifié ne sont pas encore connus. Le préparateur invite ses potentiels clients à s'abonner à leur newsletter pour ne rien rater des prochaines actualités du garage.