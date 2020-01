Les 4x4 Rivian bientôt sur la route

Non, Rivian n'est pas une entreprise vaporware -terme attribué aux projets basés sur du vide-. Le constructeur américain ayant pour ambition de piquer des parts de marché à Tesla dévoile que les chaînes de production de son usine basée à Normal dans l'Illinois sont en cours de finalisation.

Rivian travaille sur le réaménagement de cette structure depuis son rachat à Mitsubishi en 2015. Les ouvriers assembleront sur place le pick-up survolté R1T et le SUV R1S exploitant tous les deux la même plateforme nommée Skateboard. C'est d'ailleurs pour avoir le droit d'utiliser cette dernière pour ses futurs modèles que Ford injecte en avril 2019 la somme de 500 millions de dollars (l'équivalent de 453,39 millions d'euros). La firme à l'ovale bleu n'est pas la seule dans le coup. Amazon investissait effectivement trois mois plus tôt dans l'entreprise la bagatelle de 700 millions de dollars (634,75 millions d'euros) avant de commander sept mois plus tard 100 000 utilitaires Rivian. Ces vans seront livrés en 2021.

Du côté des véhicules destinés à la fois aux professionnels et aux particuliers, le patron de Rivian Robert RJ Scaringe donne quelques détails sur le calendrier. Les premiers exemplaires du modèle à benne prendront la route en décembre 2020 tandis que les R1S débouleront en mars 2021. Trois batteries seront proposées avec des autonomies allant de 370 kilomètres à 660 kilomètres pour ces deux autos. Leurs puissances s'étendront quant à elles de 408 chevaux à 764 chevaux. Rendez-vous dans 11 mois pour découvrir le premier Rivian sur la voie publique.