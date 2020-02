Un mystérieux Porsche Cayenne Coupé surpris dans un parking Ikea

Il y a environ un an, Porsche intronisait le tout nouveau Cayenne Coupé. Cela n'empêche pas la firme d'outre-Rhin de poursuivre les développements le concernant. La preuve avec cette évolution du modèle dotée d'un échappement étonnamment bruyant.

Le clip publié sur la toile par le cameraman indiscret DRGumoLunatic montre à quel point ce prototype de Cayenne Coupé ne passe pas inaperçu. Les plus observateurs noteront la présence à l'arrière de quatre sorties d'échappement ayant des formes différentes. Comprenez par là que deux des quatre sont totalement factices.

Les bruits de couloir évoquent le lancement prochain d'un échappement Sport optionnel plus libre que les sorties d'origine. D'autres rumeurs avancent qu'une déclinaison musclée se profile puisque d'autres prototypes équipés de ce drôle d'attirail sont sortis dans la poudreuse de la Suède plus tôt dans l'année. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.