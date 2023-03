Un nouveau label occasion fait son apparition

Le petit monde des labels occasion est en ébullition en ce début d’année. Après les modifications apportées à Toyota Occasion et la séparation de DasWelt Auto en trois entités distinctes (Seat Occasions, Skoda Occasions et Volkswagen Occasions), un petit nouveau annonce son arrivée prochaine.

Baptisée Automalin, ce nouveau logo est développée par InterVO, un négociant qui se charge de fournir d’autres professionnels en véhicules de seconde main. Les adhérents à Automalin ne profiteront pas seulement d’une source d’approvisionnement fiable. Ils auront également accès à tout un panel de services, certains concernant directement leurs clients, à l’instar des offres de financement et de garantie. De quoi, sur le papier, lutter à armes égales avec Renault Occasions et Spoticar, les deux poids lourds du secteur.

En parallèle, InterVO propose, aux membres du réseau Automalin des dérivés Locamalin et Mécamalin. Comme leurs noms les laissent entendre, ces labels permettront aux pros de la vente d’occasion de proposer également des prestations en matière de location et d’entretien. D’ici à la fin de cette année, InterVO prévoit l’ouverture d’une dizaine de franchises Automalin, en complément des sites déjà opérationnels dans le Bordelais et la région parisienne.