Un panier de pique-nique à 5000 € chez DS

Les constructeurs tout juste premium peuvent-ils se permettre de vendre des accessoires hors de prix dignes de Rolls-Royce? Cette question prend tout son sens avec le panier de pique-nique insolite commercialisé dans la boutique officielle DS. Un compagnon de route aux finitions exceptionnelles facturé au prix fort.

D'ailleurs, il n'est pas vraiment question de panier de pique-nique dans la communication officielle de la marque mais plutôt de "bagage culinaire". L'ensemble, superbement fabriqué, permet d'embarquer un repas complet pour quatre personnes. Il se compose de quatre boîtes type Bento, quatre lots de couverts, des serviettes Guy Degrenne et des verres de vin. Des récipients pour de l'huile, du sel, du poivre et du vinaigre sont aussi de la partie tout comme un couteau Laguiole, une planche à découper en noyer et un tire-bouchon L'atelier du Vin. Enfin, une jarre se charge du dessert tandis qu'une bouteille isotherme peut par exemple contenir le café.

Détail intéressant, la réalisation de l'accessoire signé Ds Design Studio Paris nécessite une douzaine d'heures environ. Ce travail de qualité justifie-t-il son tarif de 5 000 euros ? Pour juger du résultat, rendez-vous dans la galerie des images.