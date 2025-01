Un pilote tente une glisse dans Monaco pour le plaisir et se fait saquer par les commissaires

Le rallye de Monte Carlo 2025 a été une nouvelle fois remporté par le Français Sébastien Ogier, célébrant ainsi 10 victoires au total sur la légendaire épreuve d’ouverture du championnat du monde des rallyes (dont neuf dans la catégorie reine de la discipline).

Les routes empruntées par les pilotes sont bien évidemment fermées pendant ces épreuves, mais les pilotes doivent aussi se glisser dans la circulation lors des étapes de liaisons où les voitures disposent d’une immatriculation spéciale et se soumettent ainsi au code de la route. C’était notamment le cas dans les rues de Monaco au terme du rallye, lorsque les autos empruntaient quelques-uns des virages faisaient partie du circuit utilisé par la Formule 1 chaque année.

Un petit plaisir qui n’a pas été apprécié par les commissaires

Lorsqu’il est arrivé au niveau de la légendaire épingle du Fairmont avec sa Toyota Yaris Rally2, Oliver Solberg a voulu célébrer ça à sa façon. Le pilote suédois, fils du champion du monde des rallyes Petter Solberg, l’a négociée tout en glisse pour le plus grand bonheur des spectateurs présents dont certains ont immortalisé la scène.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Mais comme le rapportent les journalistes d’Auto Hebdo, les commissaires sportifs du rallye n’ont pas du tout apprécié cette petite figure réalisée sur route ouverte en-dehors du parcours de compétition. « Les commissaires ont examiné les preuves vidéo. L’incident s’est produit sur le tronçon de route qui mène au podium final dans la Principauté de Monaco, dans le virage « Fairmont ». Le pilote a admis qu’il roulait de travers devant les spectateurs. Le pilote s’est excusé pour son erreur, ajoutant qu’à son avis il n’a pas créé de situation dangereuse », ont-ils expliqué.

« Les commissaires ont examiné le cas en détail et ont conclu qu’une situation potentiellement dangereuse avait été créée car le pilote de la voiture n° 20 abordait un virage en mode « drift » et que de nombreuses personnes se tenaient debout dans ce virage. L’article 12.18 du Règlement Particulier du 93e Rallye Automobile Monte-Carlo stipule que la conduite d’exhibition est strictement interdite partout en raison du manque d’espace approprié. Les commissaires ont donc décidé que le pilote de la voiture n° 20 n’avait pas respecté le règlement et ont appliqué la pénalité de temps de cinq minutes », a-t-il été décidé.

On peut tout de même admettre que vu le niveau de maîtrise du pilote en question qui négocie d’ailleurs des virages toute l’année de cette façon au millimètre, les risques de blesser un spectateur paraissaient proches de zéro. Notez d’ailleurs qu’il reste bien sur sa voie pendant la manœuvre, ne mordant que légèrement la ligne continue avec le bouclier avant (mais avec un bon niveau de visibilité).