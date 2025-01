A la fin, c'est souvent un Sébastien qui gagne le Monte-Carlo

Sébastien Ogier ne fait plus partie des pilotes engagés sur l’ensemble de la saison du championnat du monde des rallyes mais il continue de travailler pour Toyota sur certaines épreuves et notamment le Monte-Carlo qu’il avait déjà remporté à nuit reprises dans la catégorie reine, mais aussi une neuvième fois dans l’ancienne classe R5. Et de dix ! Au terme d’une édition 2025 qu’il a dominé de bout en bout avec sa Toyota Yaris, l’octuple champion du monde de WRC signe ainsi sa neuvième victoire au classement général de l’épreuve de légende, battant ainsi les huit titres de Sébastien Loeb.

Il y a vraiment une domination des « Seb » depuis le début du siècle car à eux seuls, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb cumulent 17 victoires au classement général de ce rallye qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison de la discipline (en même temps que les 24 Heures de Daytona côté circuits). Sébastien Ogier égale aussi le record des neuf victoires dans le même rallye, performance réalisée par Sébastien Loeb au rallye d’Allemagne et à celui de Catalogne.

Pas de chance pour le champion en titre

Derrière, c’est l’Anglais Elfyn Evans qui prend la seconde place (lui aussi sur Toyota) alors que le Français Adrien Fourmaux, récemment recruté par Hyunda, monte sur la troisième marche du podium. Seulement sixième, le champion du monde en titre Thierry Neuville a été gêné par des problèmes mécaniques et des sorties de route.

Prochaine manche au calendrier du championnat du monde des rallyes : la Suède du 13 au 16 février prochain. Sébastien Ogier devrait participer à moins d’une dizaine d’épreuves dans un championnat qui en comptera 14 au total.