Un prix très impressionnant pour le Kia EV5 en Chine

Le nouveau Kia EV5 se positionne dans la gamme du constructeur coréen entre le e-Niro et l’EV6. Avec ses 4,62 mètres de long, il est plus gros qu’un Peugeot 3008 mais légèrement plus petit qu’un Tesla Model Y. Et il est aussi nettement moins cher que ce dernier en Chine, comme vient de l’annoncer Kia en dévoilant les premiers prix de l’engin vendu dans l’Empire du Milieu : 149 800 Yuan pour la version de base « 530 Light », soit environ 19 336€. Le Tesla Model Y Propulsion, lui, démarre à 266 400 Yuan là-bas soit environ 34 400€.

A ce prix vraiment très agressif, le Kia EV5 n’offre pas pour autant une motorisation si bas de gamme : il dispose de batteries d’une capacité de 64,2 kWh et d’un moteur de 215 chevaux. Autant dire que ce prix est très impressionnant en Chine, où les constructeurs automobiles locaux peuvent afficher des tarifs très bas grâce à une fiscalité locale très avantageuse pour les marques qui produisent leurs voitures électriques sur place. Le Kia EV5 bénéficie d’ailleurs de cet avantage car il est lui aussi fabriqué en Chine.

Pas la même chez nous

Hélas, notre future version européenne du Kia EV5 devrait coûter beaucoup plus que 20 000€. Rappelons que cette dernière disposera de batteries différentes de celle du modèle chinois, avec des accumulateurs de 58 kWh de capacité en entrée de gamme (connectés à un moteur de 218 chevaux). Son prix d’entrée chez nous devrait se situer aux alentours des 40 000€ ou au-dessus, sachant que le « petit » e-Niro s’affiche actuellement à plus de 45 000€ (mais avec des batteries légèrement plus grosses).