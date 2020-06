Un quart des Français aurait modifié son projet d'achat auto

Les Français aiment toujours l'automobile, même après cette période d'instabilité économique et sanitaire. C'est ce qui ressort de l'étude d'Aramis-Kantar sur le rapport des Français à cet outil de déplacement qui est bien plus que cela pour une petite partie des conducteurs : les notions de plaisir et de confort sont importantes pour 9 et 8 % des sondés. C'est peu, mais le chiffre ne bouge pas.

Ce qui change, en revanche, ce sont les projets d'achat : "1/3 des Français ont modifié leur date d’achat post confinement. Parmi ceux (1/3) qui ont modifié leur intention d’achat, 50% l’ont reporté du fait du contexte incertain et 35% à cause d’une baisse de leur budget. 31% des répondants ont retardé leur achat dans l’attente d’une aide de l’État ou pour réaliser une bonne affaire.

Les enseignements montrent également une anticipation d’achat un peu plus marquée que les années précédentes (9%). Parmi eux, 41% ont acheté leur voiture plus tôt que prévu du fait d’une embellie budgétaire, 24% du fait d’une limitation des autres modes de transports (collectifs ou alternatifs) et 17% pour limiter les transports collectifs par crainte de la contagion.

25% des automobilistes ont changé leur projet initial du fait de la crise sanitaire Parmi eux, ils sont 6% à avoir revu leur budget automobile à la baisse, à s’orienter finalement vers l’achat d’une voiture d’occasion (5%) plutôt que vers un véhicule neuf, et à privilégier au final les marques françaises (5%)".

Nous nous posions déjà la question de l'éventualité d'un essor du marché de l'occasion au détriment du neuf : si la tendance n'est pas forte et majoritaire, elle est toutefois bien présente. Il faut d'ailleurs rappeler que le ratio entre ventes neuf et occasion n'a cessé de croître ces dernières années : il se vend en moyenne une voiture neuve pour trois voitures d'occasion en France.