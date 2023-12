Un rallye en Twingo 1 à travers le désert marocain

Pour célébrer le trentième anniversaire de la célèbre citadine aux yeux de grenouille, Access Organisation Group organise le Twing Raid, du 27 février au 7 mars 2024. L’objectif : rallier Saint-Sébastien, au nord de l’Espagne, à Marrakech au Maroc, avec des Twingo de première génération. Soit une aventure d'environ 4 000 km.

125 équipages venus de France sont d'ores et déjà inscrits à ce rallye. Au menu : des dizaines de défis à relever sur la route et 24 heures de célébration à l'arrivée. Chaque véhicule doit être prêt à traverser déserts et chemins rocailleux, mais aussi à affronter des conditions météorologiques fluctuantes, avec notamment des pneus robustes et en bon état, des plaques de protection sous le moteur et le réservoir, une garde au sol relevée en conséquence et une révision complète. Plus généralement, il faut connaître parfaitement le fonctionnement de dame Twingo.

Le Twing Raid prévoit également des actions solidaires. Partenaire des Restos du cœur, il demande à chaque équipage d'apporter 10 kg de denrées alimentaires non périssables ainsi que des produits de première nécessité, qui seront distribués sur place aux personnes démunies. Parallèlement, des fournitures scolaires seront partagées entre plusieurs écoles primaires du Maroc pour favoriser l’accès à l’éducation d'environ 250 élèves.

Pas d'emballement pour l'édition 2024 puisque l'organisation affiche complet. Mais il est d'ores et déjà possible de s'inscrire pour 2025. Le tarif de l'engagement d'un équipage de deux personnes s'élève à 2 790 € (100 € de réduction pour les étudiants) et inclus notamment les hébergements (7 nuits en bivouac et 2 en hôtel 5 étoiles), les petits-déjeuners, les dîners, la traversée A/R en ferry, la balise GPS, les assistances et l’assurance médicale rapatriement.

Pas hors de prix a priori, mais il faut tout de même posséder (ou louer) une Twingo 1 (1992 à 2007), puis prévoir sa préparation (500 €), les assurances (300 €), l'essence (450 €), les péages (150 €), les déjeuners (environ 200 €), les dons (100 €) et des équipements indispensables (200 €). Plus d'infos sur twing-raid.com