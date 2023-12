Un rétroprojecteur bientôt caché dans les Rivian ?

Les futurs Rivian R1T prévus par le constructeur spécialiste des véhicules surélevés électriques embarqueront peut-être un équipement pour le moins inattendu. Un indice : ce dernier fera la part belle au cinéma. Et non, cela n'a rien à voir avec le concept des cinémas "Drive-in" permettant de voir un film confortablement installé dans l'habitacle de sa voiture personnelle.

Car le Rivian R1T sera lui-même le cinéma ou presque ! C'est en tout cas ce que laissent supposer les brevets découverts par plusieurs médias outre-Atlantique dans les fichiers de l'organisme américain en charge de protéger les marques et les inventions. Sur les schémas, le tunnel situé entre la double cabine et la benne peut accueillir au choix une cuisine mobile (jusque-là rien de très exotique dans le milieu du camping) ou un astucieux système abritant dans le même bloc un projecteur et des enceintes. Une fois ouvert, le dispositif emploie un grand panneau blanc sur la partie latérale de la voiture.

Ce kit cinéma portatif puisera sans surprise son énergie dans les batteries du pick-up. Les particuliers profiteront ainsi des longues soirées d'été en ajoutant seulement quelques chaises pliantes. D'autres usages plus professionnels peuvent employer cette installation pour en faire une surface de présentation tactique dans le cadre militaire, un écran de briefing pour des opérations en montagne par des gardes forestiers ou encore une toile de diffusion pour des instructions à l'extérieur. Rendez-vous l'année prochaine pour en savoir plus.