Un siège bébé contenant des substances toxiques identifié par le TCS

On souhaite toujours le meilleur pour ses enfants, et cela passe également par le choix du siège bébé. Un choix difficile à faire tant les références sont nombreuses, mais on ne se doute pas qu’un siège peut être toxique.

C’est pourtant ce que révèle le dernier test organisé par le TCS (Touring Club Suisse). En plus de l’ergonomie et de la sécurité, un test de polluant est réalisé. C’est ce dernier élément qui rend le siège Graco Snuglite i-Size « non recommandé » par l’organisme avec un résultat de 18 % lorsque le meilleur atteint 77 %

Ce siège contient une quantité de formaldéhyde supérieure aux limites imposées, une substance soupçonnée de provoquer le cancer chez l’être humain. Pour l’organisme, cette teneur en substances toxiques ne peut pas être compensée par les bonnes notes obtenues dans d’autres catégories.

Il s’agit du seul « non recommandé » sur les 17 produits testés par le TCS. L’organisme s’est concentré sur les sièges auto homologués ECE R129 puisque l’ancienne homologation ECE R44 est interdite à la vente depuis septembre 2024. Les principaux critères du test sont la sécurité lors d’une collision frontale et latérale, la manipulation, le nettoyage et la confection, l’ergonomie et la teneur en substances toxiques.

Douze des sièges testés ont obtenu la mention « très recommandé ». Par ailleurs, les modèles Maple + Alfi Base de Thule et le i + Doona i Isofix Base de Doona font partie des vainqueurs. Quatre modèles ont obtenu la mention « recommandé ». Tous ses sièges peuvent être achetés sans crainte.

Un siège sur deux mal installé

Le TCS rappelle que seul un siège auto correctement utilisé, et donc installé, protégera votre enfant. Or, une enquête réalisée par le BPA et le TCS en 2023 démontre qu’un siège sur deux n’est pas correctement utilisé en voiture. En plus d’un mauvais choix ou d’une mauvaise installation, le passage de la ceinture sur l’enfant est primordial. Il faut impérativement suivre le mode d’emploi, mais aussi retirer le manteau de l’enfant l’hiver, pour que la ceinture soit au plus proche de son corps.