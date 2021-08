Un SUV sept places pour DS Automobiles en 2025

Par ses dimensions et son style original, le concept-car DS Aero Sport Lounge a produit son petit effet quand il a été dévoilé en 2020. S’il s’agissait au départ d’une simple étude de style, bien vite chez DS Automobiles on a imaginé un moyen de le produire en série. Grâce aux synergies entre les groupes PSA et FCA au sein de l’entreprise Stellantis ce modèle a désormais de grandes chances d’arriver sur notre marché en 2025.

Une base inédite et du 100 % électrique

Pour produire ce grand SUV de cinq mètres de long que nous appelons arbitrairement DS 9 ASL, la marque DS Automobiles se servira de la nouvelle plateforme STLA Large qui est une évolution de la plateforme Giorgio d’Alfa Romeo. Une base qui servira à tous les grands modèles de Stellantis. Cette base technique sera électrifiée, c'est ainsi que certains modèles du groupe utiliseront des motorisations hybrides, tandis que le DS 9 ASL n’aura droit qu'à du 100 % électrique au programme. Ce grand SUV s’équipera d’un module électrique inédit, l’EDM3 qui intègre moteur, boîte de vitesses et convertisseur et dont le niveau de puissance variera de 204 à 449 ch. Le DS 9 ASL pourra être disponible en deux (un moteur électrique) et quatre roues motrices (deux électromoteurs, un sur chaque essieu).

Une autonomie importante

Grâce à l’utilisation de batteries de forte capacité (118 kWh), l’autonomie de ce modèle sera conséquente et pourrait atteindre les 800 km. La présence des batteries (elles seront placées sous le plancher) n’empêchera pas de disposer d’une capacité de transport maximum avec sept places à bord et un grand coffre. Bien entendu le DS 9 ASL bénéficiera aussi des derniers progrès de la technique en ce qui concerne l’offre multimédia tout comme les dispositifs d’aide la conduite. Une conduite autonome de niveau 4 pourrait même être envisagée.

Des SUV en pagaille

Avec les DS 3 Crossback, DS 7 Crossback, DS 9 ASL, l’offre SUV de DS Automobiles sera conséquente d’autant plus que l’on peut ajouter à cette liste la DS 4 Cross qui va arriver en concession à la fin de l’année 2021. Mais ce n’est peut-être pas tout puisqu’un SUV coupé de 4,70 m de long est toujours à l’étude par la marque de luxe française. Une marque de luxe qui va tourner le dos aux motorisations thermiques, ainsi à partir de 2024, tous les nouveaux modèles de DS Automobiles, qu’ils soient inédits ou de nouvelle génération, seront équipés de motorisations 100 % électriques.

Le futur DS 9 ASL en dix points

Grand SUV sept places

Longueur : 5 mètres environ

Plateforme inédite STLA Large (évolution de la Giorgio d’Alfa Romeo)

Production en Chine

Lancement en Chine et en Europe en 2025

Motorisation 100 % électrique (module EDM3)

Puissance : de 204 à 449 ch

Autonomie : jusqu’à 800 km

Existera en deux roues motrices (un moteur électrique) et quatre roues motrices (deux électromoteurs, un sur chaque essieu)

Tarif : à partir de 75 000 €*

*Estimation