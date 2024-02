Un vieux Defender modifié en camping-car

Aimer les voitures anciennes et le voyage en camping-car n'est pas incompatible. La preuve avec ce Land Rover Defender 110 de 1988 à l'histoire particulièrement insolite. Acheté en mauvais état fin 2023, le 4x4 britannique reçoit depuis de quoi habiter à l'intérieur grâce à un jeune couple du Yorkshire ayant pour objectif de traverser l'Angleterre puis l'Europe à son bord.

Bien entendu, la manœuvre est loin d'être aisée. Avant les galères du trajet qui sera sans doute rythmé par quelques pannes, Matt et Jess doivent dans l'ordre régler les problèmes déjà présents et aménager l'intérieur. D'après leurs publications et messages sur le réseau social TikTok, une nouvelle fuite apparaissait à chaque fois que la pluie tombait. La suite concerne de multiples imprévus lors de l'installation des isolants, de la mini-cuisine aménagée et du lit. Le couple conseille pour ce type de projet de bien planifier les aménagements et ne surtout pas y aller tête baissée sans réfléchir. Autre détail : leur Land Rover Defender ne comprend pas de douche et de toilettes. Ils devront donc compter sur les installations des lieux visités pour compenser cela.

Les photos et vidéos publiées sur la toile par le couple montrent que l'idée est aussi de réduire les coûts dès que possible. Des pièces d'occasion sont par exemple utilisées pour remettre le baroudeur en route mais aussi lorsqu'il s'agit de remplacer des éléments de carrosserie. Les petites opérations mécaniques sont en outre réalisées par eux-mêmes afin d'éviter les multiples visites au garage. Pour suivre les différentes étapes de leur voyage, rendez-vous sur leur compte TikTok "TheBigGreenRover".