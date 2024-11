Une Alpine bien sous tous rapports et une crise allemande qui frappe fort

Volkswagen dans la tourmente

Trois usines fermées, des dizaines de milliers de salariés possiblement licenciés : à Wolfsburg, on a connu des jours meilleurs. À l’origine de cette méga crise, l'une des pires de son histoire, la direction du groupe Volkswagen d'il y a quelques années quit payer à l'entreprise d'aujourd'hui les pots cassés des décisions passées allant d'une précipitation mal gérée vers l'électricité, à une confiance absolue dans le marché chinois en train de se retourner.

Alpine A290 : la sportive trop sage ?

Elle était (presque) aussi attendue que la R5 dont elle dérive. Alors Julien Bertaux s'est empressé d'en prendre le volant. Et s'il reconnaît la redoutable efficacité de cette Alpine A290, et même son confort, il est un peu resté sur sa faim, lui reprochant de manquer de ce grain de folie qui fait le sel des vraies sportives. Alors l'essayeur, patient, attend qu'Alpine concocte une version plus affûtée de sa citadine au prix élevé.

La Nissan Twingo c'est pour bientôt

Après avoir tenté d'embarquer, en vain, Volkswagen dans l'aventure de la citadine du segment A électrique à moins de 20 000 euros, Luca de Meo, le patron de Renault, s'est tourné vers son partenaire de toujours : Nissan. Et Makato Uchida, le président du constructeur Japonais a dit oui. Une petite Nissan sera donc développée sur la base de la future Twingo à venir en 2026. Comment s'appellera-t-elle ? À quoi ressemblera-t-elle ? Mystère. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que, comme sa cousine européenne, elle embarquera des batteries LFP et ne devrait pas consommer plus de 10 kWh. À suivre.

Citroën C3 vs Dacia Sandero : à la fin, c'est la Roumaine qui gagne

C'est un match logique que celui qui oppose les deux taulières actuelles de la voiture pas chère, puisque le terme low cost semble proscrit du jargon automobile. Pour autant, la nouvelle Citroën C3 et la Dacia Sandero sont sur le même créneau : celui des citadines polyvalentes abordables. Alors Alexandre Bataille s'en est allé les ausculter sous toutes les coutures. Au final, il en a conclu que c'est dans les anciennes carrosseries que l'on retrouve le meilleur rapport qualité prix puisque la Roumaine l'emporte, d'une courte tête, grâce, notamment à ses tarifs, Car à versions équivalentes, la Sandero fait toujours le boulot.

