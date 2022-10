Une balle perdue au Mondial de l'auto

C'est la règle : Netflix ne livre jamais ses scores d'audience. Pourtant, quelques indices permettent de savoir si une production maison a connu le succès ou pas. Le plus important d'entre eux c'est sa reconduction sous la forme d'un 2e épisode et si la réussite du premier opus est vraiment énorme, cette suite aura droit à un budget plus conséquent. C'est visiblement le cas de cette Balle perdue diffusée en 2020 et dont la suite déboule à fond les ballons le 10 novembre prochain.

Un mix de Taxi et de Fast and Furious

Pour ceux qui l'ignoreraient, Balle Perdue est un film français écrit et réalisé par Guillaume Pierret pour Netflix. La Plateforme comme le metteur en scène, ne doutant de rien, se sont dit que la Renault 21 Turbo pouvait devenir, en France, aussi célèbre que la Nissan Skyline de Fast & Furious. Pas moins. Il y a bien eu la Peugeot 406 de la franchise Taxi, alors pourquoi pas ? Du coup, la fine équipe s'en est allée recruter quelques acteurs de poids, comme Alban Lenoir (vu dans Kaamelott), Nicolas Duvauchelle (qui a plutôt l'habitude des films d'auteur) ou Ramzy Bedia (de Eric et Ramzy).

L’œuvre est plutôt guidée par l'obsession du bourre-pif à tous crins et de la bonne grosse cascade que par le plan-séquence contemplatif. On n'est pas chez Godard. Mais contrairement à la série Taxi, qui tentait malgré tout de jouer la dérision, voir l'auto dérision du genre, Balle perdue reste très premier degré et son humour se résume à une bonne grosse châtaigne de 220 V à même de terrasser un percheron et que le héros encaisse sans broncher sous les rires de ses collègues.

D'ailleurs tout ce petit monde a gardé son sourire en observant les bons résultats du premier opus et a souhaité embrayer sur un second volet. La troupe s'est quelque peu étiolée puisque Nicolas Duvauchelle et Ramzy Bédia ont déclaré forfait, mais Guillaume Pierret est toujours derrière la caméra et Alban Lenoir est toujours le héros drôlement amoché par la vie et les coups de poing de ses ennemis. Il est d'ailleurs presque aussi abîmé que la Renault 21 Turbo rouge à pare-buffle bélier qui elle aussi récidive dans ce Balle perdue 2. Le budget de l'affaire étant plus conséquent, les cascades en sont plus extraordinaires et les bourre-pifs plus spectaculaires.

Netflix a programmé le début de la diffusion de l'épisode 2 le 10 novembre prochain, mais pour faire patienter les fans, la plateforme s'est offert un stand au Mondial de l'auto et dès mardi, la fameuse R21, la vraie de vraie nous promet-on, les attend dans le hall 3.