Une banque veut empêcher ses clients d'acheter des voitures thermiques neuves

Votre banquier refusera-t-il bientôt de vous faire crédit pour acheter une voiture neuve dotée d'un bon vieux moteur à explosion sans électrification ? En Australie en tout cas, l'établissement Bank Australia est fier d'annoncer qu'il se prépare à modifier sa politique en matière de crédit d'achat automobile. Afin de participer à l'expansion des voitures électriques et des modèles les moins générateurs d'émissions de CO2, la banque refusera dès 2025 à ses clients de leur faire crédit pour l'achat d'un véhicule neuf équipé d'un moteur essence ou diesel. Si certaines banques proposent déjà des crédits dits « écologiques » pour l'acquisition d'un véhicule électrique à des taux avantageux, c'est la première fois qu'un établissement de ce genre met en place une telle politique contre les voitures à énergies fossiles.

« En arrêtant d'accorder des crédits pour l'achat de véhicules neufs à énergie fossile, on envoie un signal fort sur le marché australien au sujet de la nécessaire transition des moteurs thermiques aux motorisations 100% électriques. On a choisi la date de 2025 car nous pensons que cette transition vers les voitures électriques doit arriver le plus vite possible », précise Sasha Courville de la société Bank Australia.

Pas de modifications pour les crédits sur les voitures d'occasion

Bank Australia ajoute que les crédits relatifs à l'achat de véhicules d'occasion ne seront pas concernés par ces refus. Les clients de la société pourront donc toujours la solliciter pour acquérir un véhicule thermique d'occasion, quelle que soit sa motorisation. Alors, faut-il s'attendre à des décisions similaires à moyen terme chez nous de la part de certains établissements bancaires ? Et les risques liés à une possible chute de la valeur résiduelle de ces véhicules thermiques neufs -en raison des changements de réglementation- pourraient-il aussi influer sur les offres en LOA ou LLD ?