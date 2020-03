Une BMW M2 volée avec un répéteur

Laisser à l'extérieur une voiture dotée d'un système de clé mains libres peut s'avérer dangereux. La preuve avec cette BMW M2 volée sans la moindre difficulté à l'aide d'un appareil destiné à augmenter la portée du signal de l'émetteur.

Les images publiées sur la plateforme vidéo Youtube montrent les voleurs en action. Deux hommes s'approchent discrètement du véhicule en pleine nuit avant de se séparer. Le premier se charge de capter la clé présente dans la maison du propriétaire de la BMW M2. Le second monte à bord dès que possible pour démarrer l'auto et partir dès que le tour est joué. En quelques secondes seulement, la BMW M2 s'ébroue et disparaît.