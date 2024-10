Les bâtiments abandonnés offrent une ambiance très particulière. Une atmosphère qui prend une tournure encore plus étrange lorsque le véhicule du propriétaire des lieux est encore sur place. La preuve avec cette étonnante BMW M5 E34 abritée dans un manoir outre-Atlantique.

La berline germanique ne passe pas inaperçue sur la toile. Deux spécialistes de l'exploration urbaine Silent Hills Explorations et Big Bankz glissent leur nez en vidéo dans le manoir hors de prix qui cache la trois volumes allemande. Une scène insolite laissée telle quelle d'après eux depuis 2008.

Le propriétaire disparu

Les deux compères indiquent que la demeure appartient à un docteur qui n'est plus en mesure de tenir correctement les lieux. Les voisins révèlent via plusieurs interviews que l'homme n'est plus venu depuis 2015.

Une BMW M5 E34 oubliée dans un manoir

Un collector endormi

Concernant la Bmw M5, la sportive abrite pour mémoire sous son capot dans cette configuration un bloc six cylindres en ligne atmosphérique 3,8l de 340 chevaux pour 400 Nm de couple. Une mécanique musclée qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes avant de filer à 280 km/h. Une voiture collector qui reprend depuis plusieurs décennies de la valeur sur le marché de la collection.