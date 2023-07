Une électrique Dacia sans permis, la voiture urbaine parfaite ?

Depuis quelques années, la catégorie des petits quadricycles électriques sans permis a littéralement explosé. La Renault Twizy avait ouvert la voie en 2011 dans ce domaine mais c’est surtout le succès de la Citroën Ami, un petit véhicule à la fois plus confortable à utiliser et moins cher, qui a été remarqué. Avec l’arrivée récente d’autres modèles parfois plus chers et luxueux (y compris chez le groupe Renault avec la Mobilize Duo), y aurait-il de quoi pousser Dacia à proposer son propre véhicule sur ce nouveau segment ?

C’est exactement ce que viennent de demander les journalistes anglais d’Autocar au chef du design de Dacia David Durand. Il explique trouver de l’intérêt à la stratégie de Citroën avec l’Ami et n’exclut pas de travailler sur un véhicule de ce genre. Compte tenu de l’existence du Mobilize Duo, il faudrait logiquement que ce quadricycle Dacia (pourquoi pas basé sur la structure du véhicule de la nouvelle marque de mobilité du groupe Renault) adopte un positionnement plus abordable et le plus basique possible.

Il faudrait des aides spécifiques pour les quadricycles électriques

David Durant estime cependant qu’il faudrait d’abord que les instances dirigeantes fixent un cadre permettant de rendre les quadricycles électriques plus attractifs aux yeux des clients. Il considère en effet qu’actuellement, la Spring couvre déjà quasiment les besoins des acheteurs de ces quadricycles électriques (et certains quadricycles comme le Xev Yoyo ne coûtent pas beaucoup moins cher en comparaison). Il prend l’exemple des kei cars japonaises, largement avantagées là-bas au niveau de la fiscalité ou du prix de l’assurance.