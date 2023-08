Une épave Ferrari rouillée et brûlée vendue 1,72 million d'euros

Les voitures les plus prestigieuses et recherchées se cachent le plus souvent dans des garages secrets à la température contrôlée et n’en sortent jamais pour rouler. Soucieux de les préserver au maximum du risque d’accident mais aussi de l’usure, leurs propriétaires préfèrent souvent les garder immobiles en les regardant prendre de la valeur au fil des ans. Mais en matière de très anciennes voitures de collection, les modèles les plus cotés ne craignent finalement pas beaucoup les aléas de la vie. Ces dernières années, on a vu quelques-unes des autos les plus chères de tous les temps connaître des accidents. La Ferrari 250 Breadvan, par exemple, détruite lors du Mans Classic 2022. Ou en 2009, une Ferrari 250 Testa Rossa pliée contre le mur de pneus à Laguna Seca.

Mais ces accidents sont très loin de signer la mort de ces exemplaires spéciaux. Quand on parle de machines aussi chères (parfois plusieurs dizaines de millions d’euros en valeur) dotées d’un châssis à la technologie assez simple, il est toujours possible de réparer. Voilà pourquoi la Ferrari 500 Mondial de 1954 mise en vente ce week-end par la maison RM Sotheby’s à Monterrey, un exemplaire totalement détruit et à l’abandon (châssis plié, plus de moteur, roues et autres morceaux absents, carrosserie déchirée, brûlée et rouillée !) était estimé à 1,2 million de dollars au minimum malgré son état terrible. elle a finalement trouvé un nouveau propriétaire au prix de 1,875 million de dollars, soit 1,72 million d’euros c’est-à-dire au-dessus des meilleures prévisions !

Seulement 13 exemplaires

La Ferrari 500 Mondial Spider Serie 1, carrossée par PininFarina, n’a été construite qu’en 13 exemplaires. Celui-là a couru dans des épreuves prestigieuses comme la Targa Florio ou les Miles Miglia, avant de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis où ses nouveaux propriétaires ont remplacé par son quatre cylindres d’origine par un V8. C’est là qu’elle a été lourdement accidentée avant de brûler puis de rester dans cet état jusqu’à aujourd’hui. Dotée d’une boîte de vitesses authentique mais fournie avec un quatre cylindres différent de celui d’origine, cette auto au châssis numéro 0406 MD a sans doute été achetée par quelqu’un qui espère la revendre plus cher après une restauration complète. En 2019, une 500 Mondial Spider Serie 1 en état parfait a été vendue 3,72 millions d’euros par RM Sotheby’s en Italie. Reste à savoir combien coûtera une telle restauration, sans oublier qu’il faudra idéalement trouver un moteur identique à celui d’origine et de nombreuses autres pièces authentiques.