Une étude anglaise torpille la fiabilité de Porsche et des marques premium

On attribue généralement une bonne image à Porsche en matière de fiabilité comme à Mercedes, BMW ou Audi d’après la fameuse réputation de la « fiabilité allemande ». Mais en raison de l’extrême sophistication de ces machines de plus en plus luxueuses et raffinées, les coûts réels d’entretien n’ont souvent rien à voir avec la légende. L’étude publiée par Warrantywise, une société britannique spécialisée dans les extensions de garantie, l’illustre une nouvelle fois en se basant sur les fichiers de 131 000 forfaits de ses clients et les données sur les réparations entreprises sur les modèles couverts pendant les années 2021 et 2022.

Dans le top 10 des marques les moins bien notées pendant ces deux dernières années d’après ces données de Warrantywise, on ne trouve que des marques « premium » aux premières places des constructeurs dont les voitures coûtent le plus cher en moyenne au niveau des réparations à faire et de la fréquence des pannes. Et c’est même Porsche qui signe le plus mauvais résultat avec un score de 35,1 sur 100, devant Land Rover (40,2) et Jaguar (48,2). En septième position, la marque Vauxhall est la marque généraliste la moins fiable d’après ces données (68) et fait moins bien que Volvo et Mitsubishi.

Le record des frais de réparations revient à un modèle Land Rover

Pour l’anecdote, Warrywise donne aussi ses records de facture de réparations d’après ces données compilées. Pendant la période 2021-2022, un véhicule de la marque Land Rover a nécessité des réparations d’un montant de 23 890 livres sterling, soit 27 805€ d’un coup. Suivent des modèles de Mercedes-Benz (record à 23 302 livres sterling soit 27 123€) et BMW (record à 19 679 livres sterling soit 22 904€). Attention, il s’agit bien de cas précis et non pas d’une moyenne de coût de réparations.