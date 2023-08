Une facture de 104 000€ pour réparer sa voiture à hydrogène

Hyundai fait partie de ces rares constructeurs automobiles travaillant toujours sur les véhicules à hydrogène. En 2013, le constructeur coréen a d’ailleurs produit en petite série l’iX35 FCEV, une version à pile à combustible du SUV familial rival des Nissan Qashqai et autres Peugeot 3008 en Europe. Caradisiac avait pu l’essayer à l’époque et il semblerait qu’un petit nombre d’exemplaires aient été réellement vendus à des clients. Till Westberg, un Allemand, fait partie de ces rares clients. Il a acheté un iX35 FCEV en 2015 et l’a utilisé au quotidien jusqu’aujourd’hui. A l’époque de son achat au prix de 50 200€, il considérait que cette solution était crédible alors que les réseaux de charge des voitures électriques ne s’étaient pas encore développés dans les villes et le long des autoroutes européennes (et ce même si les stations d’hydrogène restaient rarissimes elles aussi).

Après quelques 84 000 kilomètres parcourus et sept ans d’utilisation, le véhicule est tombé en panne. Au garage de la concession, le verdict tombe à son tour : il faut changer la pile à combustible. Mais le devis adressé à Till Westberg fait peur. La réparation se chiffre au total à 103 764€, dont 87 196€ rien que pour la nouvelle pile à combustible (hors montage). Les réparations coûtent deux fois plus cher que la valeur neuve de la voiture ! Même si la voiture est hors garantie depuis la fin de la cinquième année de possession, Till Westberg estime que Hyundai doit lui reprendre et l’indemniser car le véhicule n’est tout simplement pas compatible avec une commercialisation normale.

Hyundai reconnaît l’absurdité de la situation

Interrogé par les journalistes du Bild, les communicants de Hyundai ont reconnu l’absurdité de la situation. « La réparation n’a pas lieu d’être sur le plan économique » avouent-ils, le iX35 ayant été vendu à perte par le constructeur dans un but quasi-expérimental. Rappelons que plus récemment, Hyundai proposait à la vente le Nexo à hydrogène au prix de 80 600€ alors que Toyota affiche sa berline Mirai à partir de 72 250€. En espérant que les réparations en cas de défaillance de la pile à combustible coûtent moins cher (ou en prise en charge totale eu constructeur) !