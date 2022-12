Une fumée blanche qui s’échappe sous le capot en roulant… comment gérer la surchauffe ?

Les causes d’une surchauffe moteur sont diverses et variées : rouler longtemps sous le soleil par de grosses chaleurs, passer des heures dans les bouchons à faire du sur place, oublier de remplir le vase d’expansion qui a fini par se vider, ne pas détecter une fuite du circuit de refroidissement, etc.

Quels sont les symptômes d’une surchauffe moteur ?

Différents critères doivent vous alerter et vous permettre de prévenir une surchauffe moteur :

Le voyant de température moteur s’allume, se met à clignoter ou reste allumé fixement.

La jauge de température dépasse les 90 °C et tend vers la zone rouge sans redescendre.

Votre moteur devient bruyant et perd de la puissance.

Une odeur de “chaud” se répand dans l’habitacle.

Une fumée blanche s’échappe sous le capot.

Comment éviter la surchauffe ?

Le meilleur moyen d’éviter un problème de surchauffe est de surveiller le niveau du liquide de refroidissement qui doit toujours se situer entre les niveaux minimal et maximal dans le vase d’expansion. Ce liquide qui évolue en circuit fermé, assure en effet le refroidissement du moteur mais joue également un rôle d’antigel en hiver lorsque les températures descendent en dessous de 0.

Donc, lorsque vous partez pour un périple de plusieurs centaines de kilomètres ou lorsque vous avez roulé des jours durant dans les embouteillages, vérifiez son niveau. Idéalement, au cas où, conservez un bidon de liquide de refroidissement dans le coffre.

La surchauffe s’annonce toujours par une élévation de la température du moteur visible au niveau de la jauge du tableau de bord. Si celle-ci dépasse les 90 °C et ne redescend pas au bout de quelques minutes, mieux vous arrêter pour jeter un coup d’œil.

Trop souvent, lorsque vous vous apercevez que la température indiquée est trop élevée, il est en effet déjà trop tard.

Température moteur dans la zone rouge, que faire ?

Si vous constatez que la température indiquée reste figée bien au-dessus des 90°C sans redescendre le mieux si vous le pouvez est, de vous arrêter immédiatement, de couper le moteur, d’ouvrir le capot pour favoriser la pénétration de l’air plus frais, et de laisser le moteur refroidir par lui-même, ce qui peut prendre une bonne heure.

Si la température se trouve dans la zone rouge, et que vous ne pouvez pas vous arrêter il existe une astuce qui peut vous permettre d’atteindre un garage.

Commencez par couper la climatisation. Cette dernière en effet demande de l’énergie pour fonctionner et donc de nouveaux efforts à votre moteur déjà en souffrance.

Dérivez ensuite la chaleur du moteur en mettant le chauffage de l’habitacle à fond et en ouvrant toutes les bouches d’aération. Vous allez ainsi évacuer la chaleur du moteur vers l’habitacle ce qui devrait faire redescendre la température. En hiver c’est idéal, en été il ne vous restera plus qu’à rouler les vitres ouvertes…

De la fumée commençait à s’échapper

Si de la fumée commençait à s’échapper de sous votre capot, ce dernier risque d’être très chaud dans la mesure où cette fumée n’est ni plus ni moins que la vapeur issue du liquide de refroidissement qui s’est mis à bouillir. N’ouvrez pas le capot à mains nues. Utilisez des gants ou un chiffon.

Si vous constatez que votre vase d’expansion est vide, surtout n’essayez pas de l’ouvrir. Ce dernier est alors sous pression et vous risquez de voir le bouchon sauter avec les risques d’éclaboussures et de brûlures qui l’accompagnent.

Mieux vaut attendre le complet refroidissement du moteur pour remplir le vase d’expansion. En effet, ce dernier doit toujours être ouvert « à froid ».

À défaut de liquide de refroidissement, dans l’urgence, vous pouvez utiliser de l’eau – c’est mieux que rien – mais n’oubliez pas qu’il vous faudra ensuite faire réaliser une purge complète du circuit de refroidissement et qu’en outre l’eau, en hiver, ça gèle !

Vous avez rempli le vase et il se vide à nouveau

Pas de doute, vous avez une fuite sur votre circuit. Cette dernière peut être due à une fissure du vase d’expansion, une fuite sur un raccord, un trou dans le radiateur, où se situer au niveau du moteur ou encore des durites de radiateur. À moins d’identifier la fuite et de pouvoir la colmater provisoirement, mieux vaut appeler une dépanneuse.

Le vase est plein et vous ne trouvez pas de fuites

Si le système de refroidissement ne présente pas de fuite, le problème peut venir d’un défaut de fonctionnement du ventilateur de refroidissement, d’une pompe à eau défectueuse ou d’un embarras du thermostat. Il se peut également qu’un bouchon dû à des poussières se forme au niveau du circuit de refroidissement, et empêche la pompe de distribuer le liquide de manière optimale. Dans ce cas mieux vaut faire appel à un garagiste plutôt que de risquer de reprendre la route. En effet, rouler avec un moteur en surchauffe peut provoquer une rupture du joint de culasse, une déformation de la culasse, voire de serrer complètement le moteur.

Si vous avez eu un problème surchauffe, même mineur, le mieux est de faire vérifier l’ensemble du système par un professionnel, afin de déterminer les raisons de l’incident, ce qui vous évitera sans doute une panne plus grave.