Une grosse berline électrique Kia avec des batteries énormes ?

La Kia Stinger vient de quitter le catalogue du constructeur coréen. Lancée en 2017, cette berline sportive au style léché incarnait le haut de gamme absolu de la marque coréenne et marquait sa montée en gamme. Avec son V6 bi-turbo de 3,3 litres développant 366 chevaux, elle voulait aussi rivaliser avec les Audi S4 et autres BMW M340i.

Maintenant que Kia fait le grand plongeon vers les voitures électriques, le constructeur voudrait capitaliser à nouveau sur une berline à la fois haut de gamme et sportive. Ce sont les journalistes coréens de ET News qui l’affirment, Kia travaillerait actuellement sur un nouveau vaisseau amiral à zéro émission attendu pour l’année 2025. On parle d’une berline dont les dimensions seraient supérieures à celle de la Stinger, avec un positionnement en face des Tesla Model S, BMW i5 et autres Mercedes EQE.

600 chevaux et des batteries énormes

Toujours d’après les journalistes d’ET News, l’auto produira jusqu’à 600 chevaux dans sa version la plus puissante et pourra compter sur des batteries gigantesques. 113,2 kWh de batteries très exactement, soit une valeur encore plus généreuse que celles d’une Mercedes EQS dans sa version haut de gamme. Conçue sur la future plateforme eM du groupe Hyundai-Kia, cette grosse berline pourrait probablement offrir une autonomie de pointe grâce à cette configuration technique. Mais attention, le constructeur coréen n’a jamais communiqué sur ce projet qui n’existe pour l’instant que dans les révélations d’ET News.