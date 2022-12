La Kia Stinger fait ses adieux avec la Tribute Edition

Lancée en 2017, la Kia Stinger devait servir de porte-étendard à la marque coréenne et visait carrément les versions sportives des berlines premium allemandes. Cette jolie familiale a bien réussi à trouver quelques clients grâce à son design réussi et à son excellent rapport prix/performances, avant que l’évolution des normes européennes et le durcissement du malus dans les pays comme la France ne la condamnent sur le Vieux Continent.

La Stinger en finira d’ailleurs avec sa production dès l’année prochaine, y compris sur le marché américain pour lequel elle a été plus spécifiquement conçue. Mais avant de tirer définitivement sa référence, l’auto se décline dans une ultime série limitée « Tribute Edition » à la présentation léchée. Offrant un inédit coloris « Moonscape » au traitement mat, la Stinger Tribute Edition possède des jantes de 19 pouces noires et des étriers de freins Brembo de la même couleur.

Pas de modifications mécaniques

Il n’y a aucune modification mécanique à signaler, ce qui signifie qu’on retrouvera le V6 bi-turbo de 3,3 litres développant 370 chevaux sous le capot de l’auto (366 chevaux dans sa version européenne). Kia annonce une production totale de 1000 exemplaires de la Tribute Edition mais on ignore pour l’instant si certaines de ces autos seront commercialisées sur notre marché. Pour rappel la Stinger coûte actuellement 64 390€ en finition GT en France, auxquels il faut ajouter plus de 32 000€ de malus.