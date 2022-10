Kia Stinger : bientôt la fin du rêve coréen

Le Kia de 2017 n'avait rien à voir avec la situation actuelle de la marque coréenne. A cette époque, le constructeur cherchait encore à améliorer son image de marque en jouant sur le terrain des grosses familiales sportives à motorisation thermique. La Stinger représentait ainsi le porte-étendard de Kia : avec son design affirmé et son gros V6 bi-turbo de 370 chevaux, elle voulait convaincre certains clients habituels des BMW Série 3 haut de gamme et autres Audi S4 de franchir la porte d'un concessionnaire Kia.

Cinq ans plus tard, les choses ont bien changé : il est devenu quasiment impossible de vendre de telles autos en France. Avec des émissions de CO2 à 247 g/km, la Kia Stinger affichée actuellement à 64 390€ compose en effet avec le malus écologique maximal (plafonné à 32 195€ sur l'entrée de gamme car il ne peut pas excéder les 50% de la valeur neuve de la voiture). Partout en Europe, elle n’intéresse plus personne et même aux Etats-Unis les clients se font rares. Voilà pourquoi Kia va arrêter la production de la Stinger dès le mois d'avril 2023 d'après nos confrères d'Auto Times.

EV6, la nouvelle star

Kia peut de toute façon compter sur une autre star dans sa gamme désormais, l'EV6 récemment élu « voiture de l'année 2022 ». Maintenant que l'industrie automobile ne jure plus que par les voitures électriques, le SUV familial incarne parfaitement le haut de gamme du constructeur coréen et peut même compter sur une version GT de 585 chevaux. Ses performances effacent largement celles de la Stinger.