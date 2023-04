La nouvelle BMW i5 et son "système d'activation oculaire de changement de direction"

BMW nous donne des nouvelles de sa future berline électrique, la i5 qui doit être officiellement dévoilée le 23 mai prochain. Actuellement en essais dynamiques au centre BMW de Miramas ainsi que sur les routes provençales aux alentours, la version à zéro émissions de la toute nouvelle Série 5 évolue toujours camouflée. Mais le constructeur à l’hélice dévoile déjà quelques données techniques intéressantes à son sujet.

On apprend d’abord que la i5 offrira au moins deux versions au lancement, la iDrive40 de 335 chevaux et la M60 xDrive de 590 chevaux. La première consommera entre 16 et 19,7 kWh/100 km selon l’équipement, la seconde entre 17,9 et 21,2 kWh/100 km. La première revendiquera une autonomie comprise entre 468 et 582 km, la seconde atteindra entre 436 et 516 km. Des capacités en léger retrait par rapport à celles de la concurrente la Mercedes EQE, donnée pour 654 km dans sa variante la plus efficiente 350+ (ou 612 km sur l’EQE 300 actuellement au catalogue).

Un système de changement de voie par guidage oculaire !

Mais c’est un petit détail qui attire l’attention dans le communiqué officiel de BMW : le passage sur le changement de voie automatisé qui peut être commandé par « un simple regard dans le rétroviseur extérieur ». Grâce à la caméra intérieure, la voiture comprend alors que le conducteur veut changer de voie et lui demande une confirmation avant d’effectuer elle-même la manœuvre. BMW précise que « l’utilisation du levier des clignotants reste toujours possible ». De là à prétendre que les conducteurs de BMW ne le font pas toujours, il y a un vieux cliché stéréotypé que nous n’oserions pas ressortir.