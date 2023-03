La BMW i5 finalise ses tests en tenue de camouflage

Après nous l’avoir « montré » sous un voile, BMW communique à nouveau sur sa grande berline i5, le pendant électrique de la prochaine Série 5. Cependant, les informations sont maigres puisque l’on apprend uniquement que l’auto est testée depuis un an entre les Alpes bavaroises et le centre d’essais de la marque à Arjeplog, dans le nord de la Suède. Un bon moyen de s’assurer du bon fonctionnement de la batterie, dans des températures extrêmes, et aussi des aides à la conduite (antipatinage, ESP…).

D’ailleurs, BMW a eu la bonne idée de compléter le texte de quelques images dans lesquelles on aperçoit la grande berline dans de belles dérives. Est-ce le signe qu’une version propulsion de la i5 est prévue ? Il est encore trop tôt pour le dire. Il n’est d’ailleurs pas exclu non plus qu’une déclinaison à quatre roues motrices sache faire de même. Les versions M disposent bien d’un mode drift avec leur transmission xDrive.

Cette nouvelle génération de Série 5 (code G60) va certainement conserver un style sage, à l’opposé du grand SUV XM par exemple.

On note ainsi que la calandre est de taille raisonnable et que les optiques avant reprennent la forme de la dernière Série 2 Coupé (G42). Les rétroviseurs spécifiques sont de type M et les poignées affleurantes sont bien sûr de la partie. Quant à la découpe de la vitre de custode « Hofmeister », véritable signature BMW, sa forme se rapproche beaucoup de celle de la dernière i7.

Une partie arrière façon Peugeot 508 ?

C’est sans doute la partie arrière qui intrigue le plus. En effet, la malle paraît assez inclinée. Un élément que l'on a pas vu depuis la première génération E12 apparue en 1972. Ainsi, on pourrait presque voir que la lunette et le coffre forment un seul élément plat. Un effet de style, qui adoucit le profil et apporte du dynamisme, que l'on retrouve également sur une berline française, la Peugeot 508.

La BMW Série 5, et certainement la variante électrique i5, seront dévoilées en octobre prochain. Une version break Touring est également au programme avec une sortie prévue au printemps 2024.