Une Hyundai Ioniq 6 pour 2022

Les Coréens sont déjà considérés comme des experts en matière d'électrification. Kia et Hyundai proposent de l'hybride et de l'électrique depuis belle lurette, si bien que la seconde phase du plan est déjà en marche. Celle des batteries 800V et des modèles plus performants, plus efficients et à la plus grande autonomie.

Chez Hyundai, après la Ioniq 5, la suite pourrait se nommer Ioniq 6. Le Koreancarblog précise que le constructeur présentera l'auto en 2022. Une berline basée sur le concept Prophecy, et potentiellement dotée d'une plus grande batterie que la Ioniq 5, ce qui amènerait l'autonomie au delà des 600 km. Dernière information, et pas des moindres : le troisième modèle serait la Ioniq 7, un grand SUV pour 2024. Evidemment, nous sommes encore bien loin de ce lancement, l'information étant à prendre avec du recul.

Quoi qu'il en soit, la Ioniq 5 n'est qu'un premier modèle qui sera suivi d'autres autos électriques sur la plateforme E-GMP.