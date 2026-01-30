Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Une influenceuse perturbée par les sapins parfumés des Uber

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Moments difficiles pour cette passagère d’un véhicule opéré par un chauffeur Uber. Un voyage a priori ordinaire qui lui permet de se plaindre des parfums d’ambiance installés à bord des voitures par les travailleurs indépendants de l’application.

Dans la vie, plusieurs éléments perturbateurs peuvent déclencher des migraines. En tête de liste devant l’odeur de la cigarette et les fumées des gaz d’échappement se trouvent les parfums d’ambiance. Et oui, de nombreux chauffeurs Uber emploient des petits sapins pour améliorer l’expérience olfactive de leur voiture.

Mais parfois, cela va trop loin. L’influenceuse Chloé Carter partage sur le réseau social TikTok une courte séquence dans laquelle est montrée une véritable couronne de sapins parfumés sous le rétroviseur central d’un chauffeur. Une méthode radicale qui gène fortement la passagère au point de la motiver à réaliser un témoignage qui recueille rapidement de nombreux soutiens dans les commentaires.

Des parfums pour couvrir l’odeur des passagers

Sans surprise, les chauffeurs emploient ces sapins non pas par plaisir mais pour couvrir l’odeur parfois forte des nombreux passagers transportés dans la journée. Un dosage délicat qui peut hélas provoquer des migraines aux voyageurs les plus sensibles.

