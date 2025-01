Une Lamborghini Huracan prend feu en pleine rue à Londres

Lorsqu'une voiture prend feu, l'issue est la plupart du temps catastrophique avec un véhicule entièrement carbonisé. Par chance, le propriétaire de cette Lamborghini Huracan Tecnica a dû faire face à ce genre de problème en plein centre de Londres.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram via la page supercar.fails ne rate rien de la scène dans les rues de la capitale britannique.

Des flammes dès l'ouverture du capot

La vidéo très courte montre l'automobiliste saisir le capot arrière de la sportive italienne pour jeter un œil dans la baie moteur. Dès que l'élément de carrosserie se lève, des flammes puissantes se montrent à proximité du bloc optique de stop droit. Une vision d'horreur qui pousse l'homme à foncer vers les boutiques voisines pour trouver au plus vite un extincteur. Quelques secondes plus tard, l'incendie n'est plus. Il faudra néanmoins signer un chèque assez salé pour revoir cette auto sur la route.

La Tecnica, pour la fin de carrière de l'Huracan

Pour mémoire, la Lamborghini Huracan Tecnica embarque un bloc V10 atmosphérique de 5,2l délivrant au sol via une boîte 7 rapports 640 chevaux pour 565 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,2 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h. La sportive s'affiche à son lancement en 2022 au tarif de 238 588 euros.