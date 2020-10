Une Lamborghini Murcielago SV surprise avec des jantes de vieille BMW

Avec 186 unités produites seulement, la Lamborghini Murcielago SV est une supercar particulièrement rare, performante et spectaculaire avec ses attributs esthétiques exclusifs. Cet exemplaire immortalisé en Malaisie surprendra les puristes avec ses jantes aluminium très discrètes provenant d'une BMW.

L'image publiée sur Reddit par l'utilisateur Z3RTU dans la rubrique des "modifications douteuses" montre l'italienne avec sa teinte Giallo Orion et ses jantes d'origine allemande. Les plus observateurs relèveront que la sportive de San't Agata Bolognese est parquée sur la photo devant un garage. Comprenez par là que les employés de l'atelier ont sans doute installé ces roues pour déplacer la voiture en attendant de changer les pneus de ses jantes.

Pour rappel, la Lamborghini Murcielago SV embarque un bloc V12 atmosphérique 6,5l de 670 chevaux pour 660 Nm de couple. La cavalerie déboule au sol via une boîte robotisée six rapports et une transmission intégrale. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.