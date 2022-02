Une municipalité offre des bons carburant à ses habitants

Implacable ritournelle, l’actualité concernant le prix des carburants continue d’apporter son lot de mauvaises nouvelles pour les Français. Impactés par la crise en Ukraine, les tarifs devraient même continuer leur folle ascension vers des sommets encore inconnus.

Bien consciente de l’impact de ces hausses continuelles des prix du carburant, la municipalité du Lude, dans la Sarthe a décidé d'agir concrètement pour aider ses administrés(ées). Depuis le 14 février dernier, le Centre communal d’action sociale (CCAS) du Lude offre donc des bons de carburant d’un montant de 30 € aux habitants de la commune qui travaillent à plus de 10 km de leur domicile. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre à la mairie du Lude ou de Dissé-sous-le-Lude et de présenter une carte grise, un contrat de travail ou un bulletin de salaire prouvant que l’on travaille bien à plus de 10 kilomètres de son domicile.

Un coup de pouce qui est à utiliser dans l’une des deux stations ludoises et qui est donc également gagnant pour l’économie locale.

Avec deux cents « bons carburant » distribués en une semaine, l’opération est un succès. Une action qui a un coût pour la commune, qui estime que si cette semaine est identique à la première, le budget consacré à l’opération sera de 12 000 €. Une somme importante pour la petite ville, dont Mme le maire, Béatrice Latouche, estime que « c’est aussi [notre] rôle d’aider tous nos citoyens. ».