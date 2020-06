Une nouvelle couleur pour le SUV Ford Mustang Mach-E

Si le blanc, le gris foncé, le gris clair et le noir ne sont pas les coloris les plus originaux dans la palette du SUV branché Ford Mustang Mach-E, sachez qu'une nouvelle teinte change la donne aux côtés du rouge et du bleu : le Cyber Orange.

Cette couleur très flashy évoque les Mustang d'antan. La responsable du département peinture et matériaux chez Ford pour les Mustang et Mustang Mach-E Janet Seymour indique à son sujet que : "le Cyber Orange dit "regardez-moi". Il y a une passion forte chez les clients des Mustang. Ils veulent montrer avec fierté leur véhicule et leur aspect sculptural".

Le Cyber Orange n'est proposé que pour les clients optant pour le Ford Mustang Mach-E en version haut de gamme GT. Le label offre pour rappel avec ses deux moteurs électriques une puissance cumulée de 465 chevaux pour 830 Nm de couple. L'autonomie s'élève quant à elle à 380 kilomètres. Les premières unités de cette déclinaison seront livrées en Europe en 2021.