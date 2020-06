Une nouvelle déléguée à la tête de la Sécurité routière

Depuis le 24 février, et donc plus de quatre mois après le départ d'Emmanuel Barbe, nommé préfet de Police des Bouches-du-Rhône (13), la délégation à la Sécurité routière se retrouvait sans représentant. Lundi, vacance terminée !

Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes au Conseil d’État, et nommée mercredi en Conseil des ministres, sera la future déléguée à la Sécurité routière. Sa prise de fonction est prévue ce 29 juin. C'est la quatrième femme en charge de ce dossier, après Isabelle Massin (1998-2003), Cécile Petit (2006-2008) et Michèle Merli (2008-2011).

Depuis la création du poste en 1972 - année de naissance de la future déléguée soit dit en passant -, c'est l'une des interruptions les plus longues qu'a connue la Sécurité routière. Signe peut-être que celle-ci ne fait plus partie des priorités du gouvernement ? On devrait être vite fixé, notamment avec les suites de la proposition du 110 km/h sur autoroutes de la Convention citoyenne.

Reste que c'est une conseillère d'un très proche du président de la République, Emmanuel Macron, qui vient d'être ainsi promue. Depuis 2018, Marie Gautier-Melleray fait en effet partie du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, chargée de la justice, de l'intérieur, de la défense et des outre-mer.