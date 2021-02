Une nouvelle finition "Collection" pour la Mini Cooper SE

Mini concentre désormais ses efforts sur l'offre électrifiée. La marque anglaise annonce l'arrivée d'une nouvelle finition réservée uniquement à la Cooper SE électrique. Une finition "Collection" haut de gamme qui vient se rajouter aux trois finitions existantes, dans un catalogue Mini traditionnellement fourni et parfois un peu compliqué pour la clientèle.

La Mini "Electric Collection" se rajoute aux Business, Greenwich et Yours. Elle adopte de série les projets matriciels Full LED et la teinte spécifique "Island Blue" et l'autre couleur inédite "Rooftop Grey".

A l'intérieur, les inserts en aluminium côtoient une sellerie similicuir/tissu et le volant en cuir Nappa. Les innombrables options Mini permettront aux clients d'opter pour le volant chauffant, le pack Connected Navigation, ou encore le pack "Technology" qui comprend la recharge par induction, le système audio Harman/Kardon et l'affichage tête haute.

Le tarif de cette nouvelle finition débute à 42 100 €, hors bonus écologique.