Une nouvelle série spéciale Rip Curl pour le SUV Citroën C3 Aircross

C’est la troisième fois que Citroën et la marque Rip Curl s’associent pour donner au SUV compact de la marque automobile française des airs de liberté inspirés de l’univers du surf.

Cette nouvelle édition du C3 Aircross Rip Curl propose ainsi une nouvelle esthétique extérieure grâce au Pack Color « Bleu Anodisé » et une nouvelle ambiance intérieure « Blue Jeans ». Le SUV s’inspire donc du bleu du ciel et de la mer en se parant de différentes teintes de bleu à l’extérieur comme à l’intérieur.

Basée sur la version haut de gamme Shine, la série spéciale 2022 est également dynamisée par des jantes de 17 pouces en alliage diamantées Noir Origami associées aux vitres de custode surteintées et différents équipements qui viennent signer la collaboration entre les deux marques. Les inserts de bouclier et les coques de rétroviseurs mettent ainsi en avant le Pack Color « Bleu Anodisé » apportant des touches bleu métallique qui contrastent avec la teinte de caisse choisie et le noir du toit. En effet, le C3 Aircross Rip Curl est doté d’un toit biton noir qui peut être assorti avec les 4 teintes de caisse proposées : Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera ou Blanc Banquise.

Le logo Rip Curl s’inscrit quant à lui en lettres blanches sur la carrosserie sur les bas de porte arrière du véhicule.

À l’intérieur, l’ambiance « Blue Jeans » anime l’habitacle et se retrouve sur le bandeau de planche de bord et la sellerie. Le revêtement principal « Hello Chinor », qui habille les sièges Advanced Comfort (les ¾ des assises et dossiers, maintiens latéraux inclus), est un tissu bleu-gris en maille sportswear que l’on retrouve notamment sur les vêtements techniques ou les baskets.

Il est associé à un tissu technique enduit Bleu Saphir effet cuir, inspiré de l’univers du sport et du nautisme, qui constitue la partie haute des dossiers et les nez de coussins. Ces derniers bénéficient aussi d’une nouvelle surpiqûre Bleu vif La Rochelle. Entre la partie matelassée du dossier et sa partie haute, un bandeau Tiki Brasilia chiné, un motif tribal polynésien blanc et noir, a été spécialement créé pour l’édition 2022 du Citroën C3 Aircross Rip Curl.

Sur la planche de bord, la matière grainée Bleu Saphir, mélangée avec de la nacre, donne un effet métallisé avec des reflets. Signes distinctifs de l’édition spéciale Rip Curl, les tapis de sol sont siglés du nom de la marque en lettres blanches brodées et la pochette destinée à la documentation de bord est réalisée dans un matériau de type néoprène, à l’image des combinaisons de surf.

Citroën et Rip Curl poursuivent ici une collaboration qui a débuté il y a près de six ans, avec le C4 Cactus, et qui s’est construite avec le C3 Aircross pour la première fois en 2018, puis en 2020.

Le Citroën C3 Aircross Rip Curl sera disponible au catalogue le 1er juillet prochain, pour une arrivée dans les concessions à partir de septembre, et des premières livraisons en novembre.